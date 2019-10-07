2019-10-07T19:30:13+03:00
Спорт

Пьяных болельщиков «Зенита» оштрафовали и отстранили от посещения футбола

Петроградский районный суд рассмотрел административное дело трех пьяных фанатов сине-бело-голубых
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Трех пьяных товарищей поймали с поличным на матче "Зенит"-"Ахмат".Трех пьяных товарищей поймали с поличным на матче "Зенит"-"Ахмат".Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал трех болельщиков «Зенита» и отстранил их от посещений футбола на стадионах. Дело в том, что товарищи прилично выпили 17 августа перед матчем сине-бело-голубых с «Ахматом» и чуть не валились с ног. Их поймали с поличным на контрольно-пропускном пункте «Газпром Арены», не пустив смотреть игру.

- Трое мужчин находились в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Все соответствующие признаки были налицо: нарушение речи, сильный запах алкоголя изо рта, крайняя неустойчивость позы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Болельщики грубо нарушили правила поведения зрителей на футболе, так что суд назначил каждому из мужчин штраф в размере 3 тысяч рублей. Более того, пьяным фанатам запретили посещать любые места проведения официальных спортивных соревнований на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Санкт-Петербурге ищут татуированную семиклассницу, страдающую лунатизмом
Максим Резник ушел с поста главы комиссии по культуре петербургского ЗакСа
Школьница из интерната нашла череп на улице Дыбенко
Траволаторы на только что открытой «Дунайской» не будут работать до конца года
Синоптики предупредили горожан о мокром снеге с дождем в Санкт-Петербурге
Таксист изнасиловал девушку, вышедшую из клуба на Думской
Срок оформления финской визы «устаканился» и снова стал две недели
Путешествующим по «Серебряному ожерелью» выдадут паспорт туриста
Погуляла и вернулась: В Петербурга нашлась пропавшая почти год назад школьница
Ехавший из Эстонии микроавтобус разбился на Таллиннском шоссе
Старшеклассницу ночью похитили на Лиговском проспекте и вывезли в Мурино
Житель Ленобласти расстрелял дворовую собаку, которая его облаяла
За махинации на миллиард рублей от имени Фон Мессинг петербуржец получил 5 лет условно
В трех районах Санкт-Петербурга поменяются трамвайные маршруты
«Лексус» за 7,5 миллионов рублей угнали у москвича в Петербурге
Полиция поймала мигранта, зарезавшего приезжего у «Пятерочки»: оба были нелегалами
В Тихвине восьмиклассник в подъезде изнасиловал шестилетнюю девочку
В Красном Селе с путепровода улетел грузовик
Сестра основателя Facebook Цукерберга прогулялась по «великолепному» Петербургу
Из-за дорожных работ на две недели по участку проспекта Энгельса перестанут ходить трамваи
Дзюба купил? Бэтмобиль за 55 миллионов рублей заметили в Петербурге
Пенсионерка погибла в страшном ночном ДТП на проспекте Энгельса
В Пулково аварийно сел самолет из Пекина
Петербургские инспекторы ГИБДД включились в Tetris Challenge
Съемки фильма о Цое перекроют Литейный мост и улицы рядом с ним