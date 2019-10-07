Пьяных болельщиков «Зенита» оштрафовали и отстранили от посещения футбола

СЕГОДНЯ 19:30 2019-10-07T19:30:13+03:00

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал трех болельщиков «Зенита» и отстранил их от посещений футбола на стадионах. Дело в том, что товарищи прилично выпили 17 августа перед матчем сине-бело-голубых с «Ахматом» и чуть не валились с ног. Их поймали с поличным на контрольно-пропускном пункте «Газпром Арены», не пустив смотреть игру.

- Трое мужчин находились в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Все соответствующие признаки были налицо: нарушение речи, сильный запах алкоголя изо рта, крайняя неустойчивость позы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Болельщики грубо нарушили правила поведения зрителей на футболе, так что суд назначил каждому из мужчин штраф в размере 3 тысяч рублей. Более того, пьяным фанатам запретили посещать любые места проведения официальных спортивных соревнований на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU