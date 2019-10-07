2019-10-07T20:01:22+03:00
Общество

Иск общественников, которым запретили общаться с обвиняемым в теракте в петербургском метро, отклонили в суде

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По словам членов ОНК, сотрудники СИЗО-1 грубо нарушили их права.По словам членов ОНК, сотрудники СИЗО-1 грубо нарушили их права.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Колпинский районный суд отклонил иск от двух членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) к администрации «Крестов». Напомним, они утверждают, что 20 апреля этого года их беседу с подозреваемым в совершении теракта в петербургском метро резко прервали сотрудники следственного изолятора. По их словам, только заключенный начал говорить про свое похищение и страшные пытки в «секретной тюрьме», как его тут же увели обратно в камеру.

- Заявители также рассказали о том, что им вообще отказали от посещения СИЗО-1 в целом. Истцы попросили признать прерывание разговора с обвиняемым в теракте незаконным и нарушающим их права, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Члены ОНК подали административное заявление еще 23 июля. 7 октября суд отказал общественникам в удовлетворении их требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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