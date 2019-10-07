2019-10-07T21:15:09+03:00
Происшествия

Совершенно секретное дело о разглашении гостайны рассмотрит суд в Петербурге

Мужчина, разболтавший гостайну, может сесть в тюрьму на срок до 4 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Материалы уголовного дела с грифом "совершенно секретно" уже переданы судье.Материалы уголовного дела с грифом "совершенно секретно" уже переданы судье.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ «разглашение государственной тайны». Подробности неизвестны. Исходя из статьи, можно предположить, что обвиняемый разболтал кому попало секретные сведения со своего места службы, работы или учебы.

- Данное уголовное дело пока не принято к производству. Все, что можем сказать – материалы с грифом «совершенно секретно» уже переданы судье, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что по данному обвинению подозреваемому мужчине грозит арест на срок от 4 до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до 4 лет с запретом занимать некоторые должности или вести определенную деятельность на время до 3 лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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