Активисты намерены зачистить центр Петербурга от ужасных зданий 90-х и нулевых

СЕГОДНЯ 22:00 2019-10-07T22:01:20+03:00

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Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» составили список сомнительных построек 90-х и начала нулевых в Петербурге. По мнению общественников, они портят внешний вид города. Активисты просят скидывать им в соцсети «Вконтакте» различные здания, которыми нужно пожертвовать на благо города. Итоговый список они собираются представить на Международном культурном форуме, который пройдет с 14 по 16 ноября в Эрмитаже.

- Город действительно стал мертвый, умирает и портится... Наследие 90-х и 00-х годов дает о себе знать. Настало время им пожертвовать. Время взяться за нож, избавиться от него! – пишут активисты в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Отель "Эмеральд" на Суворовском, 18 называют безвкусицей, которая не вписывается в архитектуру улицы. Фото: vk.com/mytndvor

В списке «под нож» находятся отель «Эмеральд» на Суворовском проспекте, ЖК «Эгоист» на улице Восстания, отель Park Inn на Невском проспекте, бизнес-центр на углу Суворовского и Невского, дом №2 на улице Мытнинской и многие другие здания. В основном, общественники сетуют на то, что эти постройки 90-х и нулевых уродливы и не соотносятся с архитектурой центра. Более того, некоторые из них возвели прямо на месте зеленых скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU