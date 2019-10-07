Наркоманов на каршеринге поймали на Московском проспекте

7 Окт. 22:38 2019-10-07T22:38:44+03:00

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Ночью 6 октября у дома №202 на Московском проспекте сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль «Киа», в котором находились двое мужчин с наркотиками. Неадекватное вождение каршеринга смутило стражей порядка. Они притормозили машину и увидели в салоне двух парней под кайфом. Водитель оказался гостем Петербурга из Ульяновска.

- В ходе досмотра найден черный пластиковый кейс, который спрятали между передними и задними сидениями на полу. Внутри оказались весы, семь свертков перемотанных изолентой, а также три прозрачных полиэтиленовых пакетика с белым порошком, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Водителя и пассажира сразу забрали полицейские. В ходе исследования стало понятно, что часть изъятого наркотика – мефедрон массой более 9 грамм. На одного из мужчин завели уголовное дело по 228 статье УК РФ. Пока что ему дали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU