2019-10-07T23:03:55+03:00
Спорт

Пошли по наклонной: СКА уступил «Спартаку» 2:3 и потерпел третье поражение подряд

7 октября петербургский СКА проиграл «Спартаку» со счетом 2:3 в рамках очередного тура регулярки КХЛ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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СКА обидно уступил москвичам в овертайме. Фото: vk.com/skaСКА обидно уступил москвичам в овертайме. Фото: vk.com/ska
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СКА уступил «Спартаку» со счетом 2:3 в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ. Первый период армейцы проиграли 0:2 – сказались удаления игроков команды и блестящая реализация большинства москвичами. Во втором и третьем отрезке матча с помощью забитых шайб Бурдасова и Ткачева петербуржцы перевели игру в овертайм. Но там, увы, удачный бросок Мартинша Карсумса принес победу «Спартаку».

- В первом периоде нахватали удалений и вследствие этого пропустили голы. Потом включились, вытащили игру, скажем так. Фатальная ошибка в овертайме привела к поражению. А так – начиная со второго периода команда показывала хороший хоккей. Проблема с ресурсами? Нет, ресурсы есть. Мы уже разговаривали с ребятами и видим поступательное движение, - подвел итог встречи главный тренер СКА Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что это третье к ряду поражение петербургских армейцев. Исправить положение СКА постарается уже 10 октября в домашнем поединке с «Автомобилистом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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