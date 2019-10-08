2019-10-08T00:07:39+03:00
Общество

Игра со смертью: Руферы устроили опасную фотосессию на статуях на крыше дома в центре Петербурга

Парень и девушка забрались на трехметровые скульптуры ради красивых снимков [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смертельный риск ради эффектного кадра. Фото: vk.com/pitereshaetСмертельный риск ради эффектного кадра. Фото: vk.com/pitereshaet
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Петербуржцы заметили двух рискованных ребят, фотографирующихся на статуях на крыше дома №77 на Большом проспекте Петроградской стороны. Шесть античных скульптур частенько привлекают внимание петербургской молодежи, желающих сделать красивое фото. 7 октября на головах статуй заметили парня и девушку. Очевидцам казалось, что они вот-вот сорвутся. Пользователи соцсетей резко осудили безрассудную молодежь и посетовали на то, что они не только играют со смертью, но и разрушают памятник культуры.

Статуи на крыше этого дома очень популярны у молодежи. Фото: СОЦСЕТИ

Статуи на крыше этого дома очень популярны у молодежи. Фото: СОЦСЕТИ

Позже в комментариях объявилась и сама героиня эффектного снимка. «Нам там нормально», - сообщила живая и невредимая девушка, чем вызвала негодование многих петербуржцев. Чуть погодя, за нее стали заступаться другие молодые люди, фотографировавшиеся на этих скульптурах. По их словам, найти проход на крышу не составляет труда.

- На эти скульптуры люди лазают поколениями, уже больше 15 лет! С ними за это время ничего не случилось. Насчет страховки - она не нужна, если есть голова. Знаете, сколько человек разбилось за этот год, упав с крыши? Нисколько. Знаете сколько человек сбили машины на Невском за это же время? Много. Вывод напрашивается такой, что риски минимальны, чисто по статистике. Это все навеянный стереотип про опасность, - заступается за молодежь один из руферов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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