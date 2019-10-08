YouTube заблокировал клип на скандальную песню петербургского музыканта GSPD

СЕГОДНЯ 01:37 2019-10-08T02:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню «NFS Underground» петербургского музыканта GSPD. В треке упоминаются соли и другие наркотические вещества, которые нужны лирическому герою. GSPD, он же Давид Деймур, пока не выяснил точную причину блокировки видео. Музыкант подозревает, что кто-то усмотрел в клипе пропаганду наркотиков, и категорически не согласен с блокировкой.

- Меня интересует судьба искусства и творчества. Просто хочется напомнить прописные истины о том, что ни песня, ни фильм, ни книга не могут сподвигнуть человека к противозаконным действиям, если человек сам к ним не предрасположен. Художественные произведения - вымысел, отражение реальности, истории из ваших жизней. На каждом концерте я озвучиваю эту фразу как дисклеймер к своим песням, хотя, по-моему, все это очевидно, - защищает свое творчество Давид Деймур в своем сообществе «Вконтакте».

Youtube не дает посмотреть видео на территории РФ. Фото: twitter.com/GSPD2000

Примечательно, что государственные органы заблокировали только клип на скандальный трек. Сама песня, залитая на видеохостинг отдельно, все еще доступна на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU