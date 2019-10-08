2019-10-08T02:05:25+03:00
Происшествия

Ревнивый муж зарезал любовника своей супруги во Всеволожске

Выпившие мужчины выясняли, кому достанется любимая женщина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Муж невовремя вернулся на дачу, где застал измену жены.Муж невовремя вернулся на дачу, где застал измену жены.Фото: Артем КИЛЬКИН
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СК РФ по Ленобласти возбудили уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины в деревне Борисова Грива Всеволожского района. Труп в многочисленных колото-резаных ранах нашли в одном из дачных домиков. Следствие считает, что в смерти виноват 62-летний мужчина, являющийся хозяином участка. Он стал свидетелем измены своей жены.

- По нашим данным, 5 октября муж вернулся на дачу, где внезапно застал свою супругу в компании с новым возлюбленным. Пьяные мужчины начали выяснять отношения и бороться за свою пассию. В итоге ревнивый муж несколько раз ударил своего соперника ножом. Любовник скончался на месте, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Подозреваемый в убийстве задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование дела еще ведется, сейчас решается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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