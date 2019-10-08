Три иномарки сгорели на Свердловской набережной

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-08T08:30:56+03:00

Огонь уничтожил два «Фольксвагена» и один «Вольво»

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В Петербурге вновь ночью горели машины. На этот раз по неизвестной причине огонь бушевал в Красногвардейском районе Северной столицы. Звонок по телефону «01» поступил от местных жителей глубокой ночью.

- В 3:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Свердловская набережная, дом 58, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Примчавшиеся на место пожарные увидели, что открытым пламенем горят три соседние иномарки. Учитывая, что машина полностью сгорает за 10 минут, то спасать было практически нечего.

У «Вольво» и «Фольксваген Гольф» полностью выгорели моторные отсеки, а соседнему «Фольксваген Тигуан» повезло еще меньше - пламя уничтожило автомобиль целиком.

На ликвидацию пожара у спасателей ушел почти час. Лишь в 4:00 они свернули работы на месте ЧП. Всего тушить горевшие машины приезжали две единицы техники и восемь огнеборцев.

Что стало причиной возгорания - выяснят дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU