2,5 месячную девочку уронила сестра - младенец в больнице

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-08T09:47:54+03:00

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Трагическая случайность привела к госпитализации 2,5-месячной малышки. ЧП произошло ночью 7 октября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

- В 5:50 из Детской больницы номер 19 поступила телефонограмма о госпитализации ребенка, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В полицию позвонили врачи. которые по закон обязаны сообщать о подобных случаях. Прибывшим для разбора ситуации стражам порядка родители девочки пояснили, что все случилось поздно вечером.

Ребенка взяла на руки старшая сестра, но не удержала. Девочка упала на пол и сильно ударилась. Прибывшие на вызов медики забрали младенца в больницу. Состояние пострадавшей они оценили как тяжелое.

По предварительной информации, семья девочки полная, безпроблемная. На учете не состоит. Теперь из-за трагической случайности родителям малышки придется писать многочисленные объяснения. Впрочем, это все мелочи, а главное, чтобы ребенок полностью поправился.

ИСТОЧНИК KP.RU