Школьница, которая жила взрослой жизнью, пока ее искал весь город, специально изменила внешность, чтобы не нашли

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-08T10:24:50+03:00

Школьница, пропавшая под новый год, сама изменила внешность, чтобы не найтись. Фото: СК РФ

Изменить размер текста: A A

История с пропавшей под новый год школьницей потрясла Петербург в январе 2019 года. Тогда в полицию обратились родители 14-летней девочки. Ребенка искали всем городом, но так и не нашли. А 4 октября она сама внезапно вернулась домой. И рассказала много интересных подробностей.

- Родителям она пояснила, что работала в различных заведениях общественного питания, снимала квартиру, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источник в Главном Следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи думали, что ребенка убили (даже было заведено дело), что школьница попала под влияние секты, но все оказалось проще: девочка захотела взрослой жизни. И подготовила побег.

Через интернет она сняла жилье, устроилась официанткой (где работала - не говорит). Чтобы не нашли, выбросила мобильник, перекрасила волосы и сделала пирсинг на лице. За 9 месяцев взрослой жизни в 5-миллионном городе документы у нее, якобы, никто ни разу не спросил.

Вернуться девочка решила, чтобы восстановить отношения с семьей, и продолжить учебу.

Впрочем, вопросов в этой истории пока еще много. И на них предстоит дать ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU