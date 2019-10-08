У бухгалтера из Петербурга угнали Audi за 3,6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-08T10:26:04+03:00

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В Санкт-Петербурге у главного бухгалтера одной крупной организации угнали автомобиль, стоимость которого можно сравнить с квартирой в Ленинградской области. В понедельник, 7 октября, 25-летний индивидуальный предприниматель обратился в полицию, не найдя черную иномарку Audi Q5 на парковке.

- Со слов заявителя, машина была припаркована около дома 11 по улице Академика Павлова. Когда именно произошел угон, неизвестно, так как автомобилем никто не пользовался с вечера 2 октября, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Стоимость черной Audi 2017 года выпуска оценивается в 3,6 миллионов рублей. Молодой предприниматель пояснил, что машина принадлежит не ему, а 56-летней женщине, главному бухгалтеру одной крупной компании.

Отследить быстро местонахождение угнанного автомобиля полиции не удалось, так как GPS-маяк явно был отключен. Видеокамер в месте, где произошла кража, не было. Поэтому полиции предстоит серьезная работа, для того, чтобы отыскать следы дорогостоящей иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU