Две невменяемые петербурженки избили таксиста, обвинив его в изнасиловании

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-08T10:54:19+03:00

Пассажирки обвинили таксиста в изнасиловании и избили его в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Очень «весело» началось утро в Петербурге на Гражданке. Около 8 часов во вторник, 8 октября, прохожие услышали крики и шум драки на улице Софьи Ковалевской. Две девушки не русской внешности избивали таксиста, попутно обвиняя его в изнасиловании. Люди пытались разнять драку, однако угомонить нападавших дам не могли полтора часа. Видео потасовки попало в сеть.

- А избить его до насилия нельзя было? – удивились комментаторы ролика.

По словам очевидцев, прохожие побежали разнимать драку, чтобы разобраться в ситуации. Однако разъяренных девушек успокоить не получалось никак. Мужчина с собакой сначала пытался с ним говорить, но потом даже пошел в ход электрошокер. Из проезжающей мимо машины люди даже услышали звуки выстрелов, которые призваны были разогнать женщин, которые истязали таксиста полтора часа.

«Разрядить» обстановку удалось только полиции. Правоохранители задержали женщин, которые, сопротивляясь, попадали на землю и истошно кричали. Таксист, обвиненный в изнасиловании, оказался потерпевшим. Разобраться в этой истории предстоит стражам порядка.

Две женщины избили таксиста в Петербурге, обвинив его в изнасиловании .

ИСТОЧНИК KP.RU