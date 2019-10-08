2019-10-08T11:05:20+03:00
Происшествия

В Пушкине избили пешехода, которому наехала на ногу машина

Мужчина пнул авто, а из салона вышли четверо и «пнули» его в ответ
Петр КИБЕР
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Дорожный инцидент в Пушкине закончился избиением пешехода.Дорожный инцидент в Пушкине закончился избиением пешехода.Фото: Ксения КАЗАКОВА
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Полиция Пушкинского района разбирается в ситуации с избиением пешехода, которая произошла днем 7 октября. В правоохранительные органы обратился местный житель, которому намяли бока водитель и пассажир «Лады».

- 7 октября 2019 года около 14.00 у дома 13 по улице Оранжерейная в городе Пушкин неизвестный злоумышленник, управляя автомобилем «ВАЗ 2115» наехал человеку на ногу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обиженный пешеход обругал водителя и ударил кулаком в авто, от чего разбилось боковое стекло. Владелец «Лады» обиделся. Также обиделись и его пассажиры - четверо человек вышли из машины и принялись молотить пешехода.

После окончания экзекуции водитель и пассажиры сели в машину и уехали. А пострадавший к всему еще заметил и пропажу золотой цепочки. Все это он и рассказал полицейским.

Теперь стражи порядка разбираются в ситуации, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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