2019-10-08T11:19:51+03:00
Происшествия

Вор-домушник украл знак отличия милиции у слесаря из СПбГУ

Полиция разыскивает преступника по отпечаткам пальцев и следам обуви
Лилия КОЗЛОВА
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У слесаря из СПбГУ вор-домушник украл знак отличия милицииУ слесаря из СПбГУ вор-домушник украл знак отличия милицииФото: Наталия НЕЧАЕВА
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В Петергофе вор-домушник проник в квартиру и вынес из нее серьезную медаль, которую не ожидал найти в квартире простого слесаря, работающего в Санкт-Петербургском государственном университете. В понедельник, 7 октября, пока мужчины не было дома, кто-то отжал металлическую входную дверь в его жилье и обчистил все тайники.

- 48-летний слесарь позвонил в полицию, как только заметил, что дверь в его квартиру в доме 17, корпус 2, по Гостилицкому шоссе погнута и открыта. По его словам, вор мог проникнуть в пустующий дом с 11:15 до 13:10 , - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Вор-домушник не нашел дома у слесаря деньги, однако забрал все ювелирные изделия, общей стоимостью 15 тысяч рублей. А также украл артефакт, который явно недолжен находиться в руках преступника – знак отличия милиции и удостоверение к нему.

Полицейские осмотрели квартиру, сняли отпечатки пальцев и следы обуви. Следователям предстоит разыскать домушника с милицейским знаком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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