Служебный пес Волк-Меркурий не помог раскрыть ограбление «Павловопосадских платков»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-08T12:54:46+03:00

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Стражи порядка из Петроградского района Северной столицы ищут злоумышленника, который днем 7 октября совершил вооруженный налет на магазин павловопосадских платков. Добычей преступника стала вся наличность из кассы.

- В 12:33 в дежурную часть поступило сообщение об ограблении от продавца магазина «Платочный мир», расположенного на Малом проспекте Петроградской стороны, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим на вызов оперативникам потерпевшие рассказали, что в магазин ворвался мужчина с ножом, который потребовал деньги. Продавцы отдали из кассы 13 тысяч рублей.

По их словам, грабителем был молодой стройный мужчина с темно-русые короткие, бородка. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки, серую кепку.

Пока приметы злодея передавали по всем постам, поймать грабителя пытались кинологи. Но увы, взяв след, служебная собака по кличке Волк-Меркурий довела лишь до перекрестка с улицей Плуталова, а там след потеряла. Возможно мужчина скрылся на машине.

ИСТОЧНИК KP.RU