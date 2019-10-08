2019-10-08T12:54:46+03:00
Происшествия

Служебный пес Волк-Меркурий не помог раскрыть ограбление «Павловопосадских платков»

Обчистил кассу магазина неизвестный мужчина с ножом
Петр КИБЕР
Поделиться:
Грабитель с ножом обчистил магазин платков на Петроградской стороне.Грабитель с ножом обчистил магазин платков на Петроградской стороне.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Стражи порядка из Петроградского района Северной столицы ищут злоумышленника, который днем 7 октября совершил вооруженный налет на магазин павловопосадских платков. Добычей преступника стала вся наличность из кассы.

- В 12:33 в дежурную часть поступило сообщение об ограблении от продавца магазина «Платочный мир», расположенного на Малом проспекте Петроградской стороны, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим на вызов оперативникам потерпевшие рассказали, что в магазин ворвался мужчина с ножом, который потребовал деньги. Продавцы отдали из кассы 13 тысяч рублей.

По их словам, грабителем был молодой стройный мужчина с темно-русые короткие, бородка. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки, серую кепку.

Пока приметы злодея передавали по всем постам, поймать грабителя пытались кинологи. Но увы, взяв след, служебная собака по кличке Волк-Меркурий довела лишь до перекрестка с улицей Плуталова, а там след потеряла. Возможно мужчина скрылся на машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сонное царство: Петербуржец с подушкой и одеялом уснул в вагоне метро
Фальшивомонетчик, расплачивающийся подделками в продовольственных магазинах в Санкт-Петербурга, отделался условным сроком
Петербургские врачи спасли молодую маму с редчайшей болезнью
Житель Карелии погиб при попытке взорвать банкомат
Водитель выстрелил в лицо мужчине во время дорожной разборки в центре Петербурга
Вор-домушник украл знак отличия милиции у слесаря из СПбГУ
В Пушкине избили пешехода, которому наехала на ногу машина
Две невменяемые петербурженки избили таксиста, обвинив его в изнасиловании
У бухгалтера из Петербурга угнали Audi за 3,6 миллионов рублей
Школьница, которая жила взрослой жизнью, пока ее искал весь город, специально изменила внешность, чтобы не нашли
2,5 месячную девочку уронила сестра - младенец в больнице