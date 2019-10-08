2019-10-08T12:06:38+03:00
Происшествия

Водитель выстрелил в лицо мужчине во время дорожной разборки в центре Петербурга

Пистолет по счастливой случайности дал осечку
Лилия КОЗЛОВА
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Водитель выстрелил в лицо мужчине во время дорожного конфликта в центре ПетербургаВодитель выстрелил в лицо мужчине во время дорожного конфликта в центре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга разбирается с конфликтом двух водителей, который произошел на дороге. В 10:40 утра в понедельник, 7 октября, на телефон МВД поступил звонок от женщины, которая рассказала, что висит на хвосте у автомобилиста, который только что выстрелил в лицо ее мужу. Заявительница дала свои координаты, а также данные преследуемого ею авто. Правоохранители выехали на подмогу.

- По словам петербурженки, в районе Звенигородской улицы мужчина черной Audi A8 начал подрезать ее машину. Началась перебранка, агрессивный водитель остановился, вышел из автомобиля и, как рассказала женщина, выстрелил в лицо ее мужа. Однако произошла осечка, и водитель поспешил уехать в сторону Обводного канала, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина бросилась в погоню за обидчиком ее супруга. На Боровой улице она догнала мужчину с помощью полицейских, которые остановили указанную машину.

Правоохранители отмечают, что сообщений о стрельбе в полицию не поступало. Сейчас им предстоит выяснить обстоятельства конфликта и действительно ли в ход пошло оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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