2019-10-08T12:17:05+03:00
Происшествия

Житель Карелии погиб при попытке взорвать банкомат

Инцидент произошел утром 8 октября в Вологодской области [видео]
Петр КИБЕР
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При попытке взорвать банкомат в Череповце погиб житель Карелии.При попытке взорвать банкомат в Череповце погиб житель Карелии.Фото: Петр КИБЕР
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Серьезный взрыв потряс ранним утром тихий уездный город Череповец, что в Вологодской области. Эпицентр ЧП находился в одном из отделений банка, где злоумышленник пытался вскрыть банкомат, но не рассчитал силы заряда и погиб на месте. Взломщиком оказался 37-летний приезжий из Карелии.

- Около 5 утра в полицию поступило сообщение, что по адресу город Череповец, улица Моченкова,18 поврежден банкомат и обнаружено тело мужчины, - сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Примчавшиеся на место оперативники действительно нашли на месте ЧП труп. При его осмотре оказалось, что тело принадлежит уроженцу Петрозаводска 1982 года рождения. Позднее следователи изъяли запись с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина закачивает газ в банкомат. Конец видео по этическим соображениям обрезан.

Надо сказать, что пострадавшее отделение банка находится в обычной пятиэтажке и ее жители могли стать невольными жертвами ограбления, но перекрытия выдержали и все обошлось.

Сейчас в обстоятельствах дела разбираются следователи управления СК России по Вологодской области.

Житель Карелии погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце.Видео: УМВД России по Вологодской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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