Фальшивомонетчик, расплачивающийся подделками в продовольственных магазинах в Санкт-Петербурга, отделался условным сроком
В Санкт-Петербурге вынесли приговор фальшивомонетчику, который расплачивался в продуктовых магазинах Приморского района поддельными банковскими купюрами. Установлено, что только за один день в июле 2019 года мужчина обманул восемь кассиров в разных точках города. Примечательно, но никто из них не смог отличить поддельную двухтысячную купюру от настоящей.
- Подделка была настолько качественно сделана, что кассиры принимали их к оплате и даже выдавали мужчине сдачу, - добавили в ведомстве.
Подозрительными банкноты этого покупателя показались только девятому кассиру. В торговой точке тут же вызвали полицию, которая и занялась ушлым гражданином. В итоге дело дошло до суда.
- Мужчина признан виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных статьей «сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Приморский районный суд назначил ему наказание - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, - комментируют в прокуратуре Санкт-Петербурга.
В ведомстве также сообщают, что фальшивомонетчик свою вину признал полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU