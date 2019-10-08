Фальшивомонетчик, расплачивающийся подделками в продовольственных магазинах в Санкт-Петербурга, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-08T13:01:28+03:00

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор фальшивомонетчику, который расплачивался в продуктовых магазинах Приморского района поддельными банковскими купюрами. Установлено, что только за один день в июле 2019 года мужчина обманул восемь кассиров в разных точках города. Примечательно, но никто из них не смог отличить поддельную двухтысячную купюру от настоящей.

- Подделка была настолько качественно сделана, что кассиры принимали их к оплате и даже выдавали мужчине сдачу, - добавили в ведомстве.

Подозрительными банкноты этого покупателя показались только девятому кассиру. В торговой точке тут же вызвали полицию, которая и занялась ушлым гражданином. В итоге дело дошло до суда.

- Мужчина признан виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных статьей «сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Приморский районный суд назначил ему наказание - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, - комментируют в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В ведомстве также сообщают, что фальшивомонетчик свою вину признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU