2019-10-08T12:51:00+03:00
Общество

Петербургские врачи спасли молодую маму с редчайшей болезнью

Роженице с диагнозом Моямоя помогли в Центре имени Алмазова
Петр КИБЕР
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Петербургские врачи помогли молодой маме с редкой болезнью Моямоя. Фото: Пресс-служба Центра имени Алмазова.Петербургские врачи помогли молодой маме с редкой болезнью Моямоя. Фото: Пресс-служба Центра имени Алмазова.
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С крайне необычной пациенткой пришлось столкнуться в своей работе врачам Центра имени Алмазова. 24-летняя женщина, которая должна была вот-вот родить, казалось совсем обычной, но диагноз, который ей поставили, встречается у трех человек из миллиона. В Японии, где болезнь обнаружили впервые - чаще в несколько раз.

- Беременная пациентка 24 лет поступила в дородовое отделение Перинатального центра в связи с ранее возникающими симптомами, указывающими на очаговое поражение головного мозга, - сообщает пресс-служба медцентра имени Алмазова.

Поскольку на таких сроках магнитную томографию делать нельзя, врачи дождались родов. Но на второй день после появления малыша на свет, его мама почувствовала себя плохо. Обследование показало диагноз - болезнь Моямоя.

Это неврологическое расстройство, при нем сужаются крупные сосуды головного мозга, кровоснабжение ухудшается, а пациент теряет часть функций - могут отниматься руки, ноги, органы. Это и произошло. Если не лечить, то человек погибает.

Исправить ситуацию помогли две срочные операции в Центре Алмазова, хирурги которого соединили мелкие сосуды, чтобы восстановить кровоснабжение. Сейчас девушка чувствует себя хорошо, но следить за здоровьем ей придется всю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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