15-летняя школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от грабителей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-08T13:31:29+03:00

Во Всеволожске школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от налетчиков на квартиру. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трое неизвестных ночью вломились в квартиру на Ленинградской улице во Всеволожске и напали на семью

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Спасаться бегством из собственного дома пришлось 15-летней школьнице, в квартиру которой вломились трое неизвестных мужчины. Пока ее отца избивали, а бабушка лежала с огнестрельным ранением, девушка выпрыгнула в окно второго этажа и побежала в полицию.

- Сообщение о разбое поступило около 2:00 7 октября. Девушка 2004 года рождения рассказала, что в квартиру на Ленинградской улице во Всеволожске ворвались трое неизвестных мужчин и начали стрелять из каких то "хлопушек", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место ЧП стражи порядка установили, что нападение произошло в 1:20. Три человека, проникнув в квартиру, начали избивать 45-летнего мужчину, а также его тещу. В женщину также выстрелили из травматического пистолета. Нападавшие требовали документы на квартиру, наркотики и оружие, но ничего не получив, вытащили хозяина на улицу и там продолжили бить. Потом сбежали.

Сейчас сам мужчина, а также его теща и дочь-школьница находятся в больнице в состоянии средней тяжести. По факту нападения заведено уголовное дело. Всеволожских «гангстеров» ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU