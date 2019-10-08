«Велес» ищет волонтеров, чтобы собрать ягель для северных оленей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-08T15:03:43+03:00

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Центр помощи диким животным «Велес» снова обратился к жителям Ленобласти за помощью для своих питомцев. На этот раз требуется запас корма на зиму для северных оленей в виде белого мха - ягеля. В магазинах его не купить, поэтому любителей животных привлекают собственноручно собрать оленье лакомство в лесу.

Для этого «Велес» организует встречу и выезд в эту субботу,12 октября в 11 часов. Волонтеров довезут на автобусе в леса Карельского перешейка примерно 80 километрах от Санкт-Петербурга на сбор белого мха, а после увезут обратно.

- Ягель жизненно необходим для северных оленей. Друзья, очень сильно нужна ваша помощь руками! Приглашаем и убедительно просим принять участие. Гарантируем прекрасную природу, кофе с молоком и кашу с тушенкой из армейского термоса, - пишут на своей странице в соцсети «Велес».

Волонтерское выездное мероприятие по сбору запаса корма на зиму для северных оленей проводится центром «Велес» с 2015 года. В комментариях к недавно опубликованному посту неравнодушные жители Ленобласти уже пишут о своем участии в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU