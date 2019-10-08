2019-10-08T14:06:12+03:00
Общество

В Петербурге начали отключать городские фонтаны

Последние фонтанные комплексы законсервируют на зиму 30 октября
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге начались работы по консервации фонтанов на зимуВ Петербурге начались работы по консервации фонтанов на зимуФото: Артем КИЛЬКИН
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Во вторник, 8 октября, ГУП «Водоканал» приступил к консервации городских фонтанов на зиму. До весны специалисты проверят их работоспособность, заменят детали и узлы, чтобы в новом сезоне они снова могли радовать своей красотой горожан. Первыми в «спячку» уже отправились комплексы на площади Ленина и Московской площади.

- Любимый петербуржцами фонтан в парке 300-летия отправится на консервацию 20 октября. А фонтаны на Слободской улице и проспекте Королева, которые в этом году были отреставрированы и снова заработали спустя долгие годы сна, уйдут на «каникулы» 22 октября. 16 октября завершится сезон работы фонтана в Любашинском саду, - рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Последним днем сезона фонтанов 2019 года станет 30 октября, когда будут законсервированы фонтаны у Казанского собора, в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева, в Ново-Манежном сквере на Манежной площади, фонтан-поилка у Воронихинской решетки, а также, фонтан на Литейном,46, который запустили в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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