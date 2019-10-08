300 тысяч и больше: Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-08T14:06:15+03:00

Больше всего в городе на Неве могут заработать программисты и разработчики

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Кем быть? - вопрос для школьников не праздный. Кроме занятия по душе, неплохо знать и о востребованности будущей специальности, а также о финансовых перспективах. Пока самые лучшие перспективы в этом плане - у программистов и разработчиков. По крайней мере самые высокооплачиваемые вакансии в городе на Неве есть именно для них.

- Самую высокую зарплату в начале октября предлагают разработчику программного обеспечения (ПО) на языке Python - до 400 тысяч рублей на руки, - сообщает пресс-служба агентства по трудоустройству HeadHunter.

От соискателя ждут опыта работы, знания технического английского, стремления развиваться и многого другого.

На зарплату от 300 до 400 тысяч на руки также могут претендовать различные разработчики ПО в том числе для мобильной операционной системы Android.

От 250 тысяч на руки платят финансовым, исполнительным и прочим директорам. А средняя зарплата по имеющимся в Петербурге вакансиям составляет 45 тысяч рублей. Это на три тысячи больше, чем год назад. Больше всего рабочих мест в областях: «Продажи», «ИТ, интернет, телеком» и «Производство».

ИСТОЧНИК KP.RU