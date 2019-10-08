2019-10-08T14:39:38+03:00
Общество

За сбитого насмерть пешехода «гонщица» - наркоманка на BMW получила условный срок

Такое решение принял Колпинский городской суд
Петр КИБЕР
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За сбитого пешехода автомобилистке дали 4 года условно.За сбитого пешехода автомобилистке дали 4 года условно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Гибелью пешехода закончилась резвая поездка на авто для молодой жительницы Петербурга. Мчась на своем крутом BMW по Металлострою она не успела затормозить перед пешеходным переходом и насмерть сбила одного человека на зебре. Произошло это все 9 мая 2018 года, а сейчас дело дошло до суда. При этом «гонщица» была под воздействием препаратов.

- Обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, проявила преступное легкомыслие, превысила скорость и не уступила дорогу пешеходам, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Тормозить перед «зеброй» дама не стала, попыталась отвернуть в сторону, но все же снесла переходившую дорогу женщину. Три недели пострадавшая лежала в НИИ Джанелидзе, но скончалась.

Колпинский городской суд, выслушав все доводы, приговорил автомобилистку к 4 годам лишения свободы условно. Родным погибшей она выплатит 1,3 миллиона рублей компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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