За сбитого насмерть пешехода «гонщица» - наркоманка на BMW получила условный срок
Гибелью пешехода закончилась резвая поездка на авто для молодой жительницы Петербурга. Мчась на своем крутом BMW по Металлострою она не успела затормозить перед пешеходным переходом и насмерть сбила одного человека на зебре. Произошло это все 9 мая 2018 года, а сейчас дело дошло до суда. При этом «гонщица» была под воздействием препаратов.
- Обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, проявила преступное легкомыслие, превысила скорость и не уступила дорогу пешеходам, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Тормозить перед «зеброй» дама не стала, попыталась отвернуть в сторону, но все же снесла переходившую дорогу женщину. Три недели пострадавшая лежала в НИИ Джанелидзе, но скончалась.
Колпинский городской суд, выслушав все доводы, приговорил автомобилистку к 4 годам лишения свободы условно. Родным погибшей она выплатит 1,3 миллиона рублей компенсации.
ИСТОЧНИК KP.RU