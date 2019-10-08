2019-10-08T15:03:24+03:00
Общество

Петербургские дороги покроются гололедом после ночного снега с дождем

Автомобилистов предупредили об опасном и скользком асфальте
Лилия КОЗЛОВА
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Дороги в Ленобласти покроются гололедом после ночного снега с дождемДороги в Ленобласти покроются гололедом после ночного снега с дождемФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Погода в Петербурге стремительно двигается в сторону зимних холодов. Со дня на день горожане ожидают снег и серьезные заморозки. Синоптики предупредили жителей Ленинградской области, что утром в среду, 9 октября, дороги будут покрыты слоем льда после ночного снегопада и дождя, которые сделают асфальт очень скользким и опасным.

- В ночь на среду, 9 октября, в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем пройдет легкий дождь, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

После такого обилия осадков, а также ночных заморозков до минус 2 градусов, утром на областных трассах появится гололед. В случае если дожди пройдут и в Петербурге, то скользить по дорогам придется автомобилистам и в черте города.

Спасатели в очередной раз напоминают автомобилистам о том, что в гололед следует соблюдать скоростной режим и большое расстояние между автомобилями, чтобы не попасть в ДТП. А также не забывать, что тише едешь – дальше будешь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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