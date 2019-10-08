В иранском салате впервые нашли трипс - 11, 5 тонн латука будет уничтожено

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-08T15:13:04+03:00

Не весь приходящий в порт Петербурга груз может пройти таможню. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Больше 11 тонн салата латук будет безжалостно уничтожено из-за мелкопакостного вредителя. Калифорнийский трипс, к слову впервые найденный в данном виде растений, приплыл в Петербург вместе с салатом из далекого Ирана. Теперь весть товар сожгут в печке.

- Эксперты подтвердили наличие опасного вредителя в жизнеспособном состоянии. Это первый случай обнаружения данного вредителя в иранском салате (латук), - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Согласно закону, пускать такой товар в страну запрещено, поэтому его ждет уничтожение. А вот судьба 25 тонн кокосовой стружки пока не решена. Инспекторов не устроил фитосанитарный сертификат соответствия, выданный, согласно дате, уже после отплытия корабля с Филиппин.

Если новых документов отправитель не представит, то все 25 тонн отправятся обратно на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU