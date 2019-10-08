Приюты для диких животных в Ленобласти получают долгожданные субсидии от правительства

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-08T16:14:23+03:00

Материальную поддержку в размере 700 тысяч рублей им окажут в 2020 году

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В Ленобласти приюты для диких животных в следующем 2020 году получают материальную поддержку. Субсидии в размере 700 тысяч рубелей выделит правительство на реабилитацию зверей и птиц, которых после выздоровления вернут в их естественную среду обитания.

- Финансовая поддержка, возмещение части затрат по содержанию и лечению позволит оказывать диким животным квалифицированную ветеринарную помощь в максимально короткие сроки и сохранить многообразие животного мира региона, - цитируют в администрации заместителя председателя правительства Ленинградской области по агропромышленному комплексу Олега Малащенко.

В регионе помощь дикой фауне оказывают центры «Велес» и «Сирин», а также фонд друзей балтийской нерпы. Своими силами они не справляются и зачастую просят о помощи местных жителей, так как животным не хватает еды.

Напомним, с 2017 года специалисты комитета по животному миру Ленинградской области передали общественникам на лечение и выпуск в природу более 30 зверей и птиц, в их числе: лоси, ястребы, енотовидные собаки, медведи, лебеди, лисица, сокол, аист, косуля, серый балтийский тюлень.

ИСТОЧНИК KP.RU