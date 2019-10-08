Пьяные угонщики разнесли детскую площадку на краденом авто на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-08T15:47:18+03:00

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В Петербурге чуть было не состоялся угон «века». Двое пьяных мужчин в ночь на вторник, 8 октября, пытались украсть припаркованный Citroen во дворе дома 14 на проспекте Сизова. Однако алкоголь сделал свое дело: угонщики, крутя руль, далеко уехать не смогли, зато разгромили детскую площадку и побили стоящие рядом автомобили. Увидев, что натворили, решили, что машина им больше не нужна и поспешили ретироваться.

- В 4:30 утра двое пьяных мужчин пытались угнать автомобиль, но задели еще две машины, а затем сломали ограждение и скамейку на детской площадке, - сообщила очевидица произошедшего в соцсети.

В таком положении, брошенный на площадке при детском саде, автомобиль простоял все утро до обеда, пока в 14:30 не приехала наконец-то полиция. Сейчас правоохранители и эксперты работают на месте, снимают отпечатки пальцев, для того, чтобы найти лихих ночных угонщиков-неудачников.

ИСТОЧНИК KP.RU