2019-10-08T16:06:35+03:00
Дом. Семья

Заторможенные коровы устроили транспортный коллапс у Дома быта в Тихвине

Горожане решили, что у рогатых красавиц девичник [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Вялые коровы устроили коллапс на центральных улицах в ТихвинеВялые коровы устроили коллапс на центральных улицах в ТихвинеФото: принтскрин видео.
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Стадо рогатых коров и одна козочка навели панику на дорогах и улицах города Тихвин, что в Ленинградской области. В понедельник, 7 октября, яркую компанию заметили в 6-м микрорайоне, недалеко от Дома быта. Коровы вяло брели по окрестностям, пощипывая травку, выходили на проезжие части и заторможено стояли, мешая автомобилям проехать. Удивленные горожане весь день наблюдали за перемещениями животных, а также поделились видео с коровами в соцсети.

- У них девичник. Девчонки гуляют, - шутят в комментариях к ролику петербуржцы.

Другие предположили, что рогатая компания направляется в музыкальную школу, для того, чтобы проявить свои таланты. Горожане также отметили, что видели стадо недалеко от химического завода.

Откуда сбежала такая лихая компания, история умалчивает. Горожане фантазируют, что коровы, не дождавшись проспавшего работу пастуха, решили отправиться на экскурсию по городу самостоятельно. Не каждый же день буренкам удается выйти в люди.

Рога и копыта: Дикие коровы перекрыли центр Тихвина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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