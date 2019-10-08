2019-10-08T16:48:56+03:00
Общество

Петербургских дачников заблокировали в Никольском за 32 незаконных съезда к дороге

Дорожники борются с садоводами, из-за которых начала разрушаться трасса [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Питерских дачников в Никольском заблокировали за 32 незаконных съезда к дороге / Фото: Пресс-служба администрации ЛенобластиПитерских дачников в Никольском заблокировали за 32 незаконных съезда к дороге / Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти
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Дачные дома жителей садоводства «Сокол-1» в городе Никольское Тосненского района Ленобласти, оказались отрезанными от региональной дороги «Ульяновка — Отрадное». Произошло это из-за долгой борьбы дачников с дорожными службами: первые самостоятельно делали съезды с трассы к участкам, вторые сейчас перекапывают 32 нелегально построенных дороги.

- Владельцы участков полностью засыпали водоотводную канаву из-за чего дорога начала разрушаться: грунтовые воды пропитали основание трассы и серьезно ослабили его. Администрация Никольского и дачники неоднократно получали предписания от дорожников получить технические условия у «Ленавтодора» и сделать съезды безопасными, однако документ был проигнорирован, - сообщили в администрации Ленинградской области.

Дело в том, что незаконные съезды разрушают конструктив трассы и представляют серьезную угрозу для автомобилистов. Часто машина при выезде на дорогу сразу же попадает на полосу встречного движения.

Грузовик перевернулся рядом с местом работ / Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

Грузовик перевернулся рядом с местом работ / Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

Пока рабочие капали экскаватором землю, проезжающий мимо водитель грузовика так увлекся видом, что поздно затормозил перед идущим впереди автомобилем. В результате тяжелый грузовик аккуратно съехал в кювет, где лег набок. Водитель при этом не пострадал. Сейчас дорожники помогают груженному глиной VOLVO встать на колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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