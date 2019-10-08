Благодаря соцсетям бродячий кот Миша из парка «Монрепо» в Выборге перебрался в столицу

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-08T17:26:01+03:00

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Бродячий кот из парка «Монрепо» в Выборге переехал в Москву. Его удивительная судьба решилась благодаря социальным сетям. Месяц назад четвероногого пушистика обнаружили работники парка на локации под названием «Конец света». По их рассказам, кот пугливо просил еды и сильно чихал. Чтобы помочь животному, его поймали и приютили на время поиска настоящего дома. Из-за сходства кота с медвежонком, они ласкового назвали его Мишей.

- Из-за реставрационных работ и отсутствия места мы не могли оставить его себе, поэтому сделали пост в нашей группе в надежде найти хозяина. Откликнулась неравнодушная женщина из Москвы, она согласились перевезти Мишу к себе, - комментирует на странице в соцсети Музей-Заповедник «Парк Монрепо».

По их словам, Миша сначала вел себя диковато, но со временем привык к людям. Сейчас он уже в столице на обследовании в ветклинике. Известно, что у кота из-за бродячего образа жизни отсутствует часть зубов и есть небольшие ранки, но в целом чувствует он себя хорошо. Новые хозяева сообщают о том, что кот доволен и много мурлыкает.

ИСТОЧНИК KP.RU