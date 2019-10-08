2019-10-08T17:03:57+03:00
Общество

Создатели Лунтика через суд требуют 10 тысяч рублей от аниматоров из Химок

Студия мультфильмов из Петербурга просит наказать нарушителей авторского права
Петр КИБЕР
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Петербургские мультипликаторы решили отсудить 10 тысяч у подмосковских аниматоров за Лунтика. Фото: kinopoisk.ruПетербургские мультипликаторы решили отсудить 10 тысяч у подмосковских аниматоров за Лунтика. Фото: kinopoisk.ru
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Петербургская студия анимации «Мельница», известная своими мультфильмами, в том числе про Лунтика, подала иск в суд о нарушении авторских прав. Ответчиком выступают аниматоры из подмосковных Химок. Именно на их сайте обнаружились фотографии ростовых кукол персонажа, в которых артисты приезжали на детские праздники.

- Как указывает истец, он является обладателем исключительных прав на персонаж из анимационного сериала «Лунтик и его друзья». Никаких договоров о передаче прав не заключалось, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По закону петербургские аниматоры могли потребовать компенсацию в размере до пяти миллионов рублей, но создатели Лунтика решили не разорять скромных устроителей детских праздников и ограничились минимальной суммой в 10 тысяч рублей.

Рассматривать дело будет Приморский районный суд Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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