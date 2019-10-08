Создатели Лунтика через суд требуют 10 тысяч рублей от аниматоров из Химок
Петербургская студия анимации «Мельница», известная своими мультфильмами, в том числе про Лунтика, подала иск в суд о нарушении авторских прав. Ответчиком выступают аниматоры из подмосковных Химок. Именно на их сайте обнаружились фотографии ростовых кукол персонажа, в которых артисты приезжали на детские праздники.
- Как указывает истец, он является обладателем исключительных прав на персонаж из анимационного сериала «Лунтик и его друзья». Никаких договоров о передаче прав не заключалось, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По закону петербургские аниматоры могли потребовать компенсацию в размере до пяти миллионов рублей, но создатели Лунтика решили не разорять скромных устроителей детских праздников и ограничились минимальной суммой в 10 тысяч рублей.
Рассматривать дело будет Приморский районный суд Северной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU