Грузовик смял пополам легковушку в лобовом ДТП в Ленобласти, трое погибли

СЕГОДНЯ 17:22 2019-10-08T17:22:41+03:00

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Страшная авария, произошедшая на Северной Магистральной дороге во Всеволожском районе Ленинградской области, унесла жизнь троих человек. Около 15:30 во вторник, 8 октября, на 250 километре трассы грузовик Mercedes въехал в легковой автомобиль Mitsubishi. Мощная машина буквально смяла на части иномарку, оставив от нее только металлолом.

- За рулем грузовика находился 48-летний водитель, который столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi. Легковушка в итоге оказалась смятая в кювете. В результате ДТП, трое мужчин, которые находились в иномарке, погибли на месте. Их личности устанавливаются, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Жуткое ДТП перегородило проезжую часть автодороги А-181, которая ведет от Петербурга до границы с Финляндией. На данный момент на месте работают сотрудники скорой медицинской помощи, а также дорожной полиции.

В связи с тем, что дорога частично перегорожена, по ней организован проезд по одной полосе в реверсивном режиме. Отмечается, что затора нет.

ИСТОЧНИК KP.RU