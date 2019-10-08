Власти Петербурга получили право контроля работы метро

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-08T17:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Санкт-Петербурга получили полномочия по контролю за работой городского метрополитена. Во вторник, 8 октября, на сайте Смольного появилась информация о том, что город принял на реализацию федеральный закон «О внеуличном транспорте». Отмечается, что этот закон впервые урегулировал вопросы функционирования внеуличного транспорта, к которому относится и метро.

- Теперь Комитет по транспорту, который проводит государственную политику города в сфере транспорта, сможет, в том числе проводить федеральный государственный контроль за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования этим транспортом, - сообщили в Смольном.

Кроме того, комитет сможет устанавливать порядок контроля за оплатой пассажирами перевозки и провоза ручной клади сверх установленных норм. В довершении всего, у Смольного появилась возможность заняться и внешним видом сотрудников метрополитена: утверждать требования к форменной одежде, а также знакам различия работников и порядку их ношения.

ИСТОЧНИК KP.RU