Власти Петербурга получили право контроля работы метро
Власти Санкт-Петербурга получили полномочия по контролю за работой городского метрополитена. Во вторник, 8 октября, на сайте Смольного появилась информация о том, что город принял на реализацию федеральный закон «О внеуличном транспорте». Отмечается, что этот закон впервые урегулировал вопросы функционирования внеуличного транспорта, к которому относится и метро.
- Теперь Комитет по транспорту, который проводит государственную политику города в сфере транспорта, сможет, в том числе проводить федеральный государственный контроль за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования этим транспортом, - сообщили в Смольном.
Кроме того, комитет сможет устанавливать порядок контроля за оплатой пассажирами перевозки и провоза ручной клади сверх установленных норм. В довершении всего, у Смольного появилась возможность заняться и внешним видом сотрудников метрополитена: утверждать требования к форменной одежде, а также знакам различия работников и порядку их ношения.
ИСТОЧНИК KP.RU