Карельская красавица вышла замуж за футболиста и постит фото из Бразилии

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-08T18:09:21+03:00

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Русские женщины - самые красивые в мире. И хоть белоруски и украинки с этим могут поспорить, но все они славянки. Перед их очарованием не может устоять никто. Даже горячий бразилец. Даже если он женат и имеет трех детей. Именно это случилось с экс-игроком московского «Спартака» Луисом Адриано, который влюбился в красотку из Карелии, увез ее с собой на родину. Теперь девушка постит красочные фото из страны, где «много-много диких обезьян».

- Какой счастливый день! Теперь у нас есть собачка, а о ней я мечтала всю жизнь! Спасибо, моя любовь, - написала в одном из последних сообщений в «Инстаграме» карельская красавица.

Напомним, что бывший нападающий столичного «Спартака» познакомился с уроженкой Петрозаводска Екатериной Дорожко в Москве. До этого примерный семьянин шесть лет играл за донецкий «Шахтер», но в январе 2019 года отношения Луиса Адриано с супругой (у них трое общих детей) дали трещину. Причиной стала роковая красотка из Карелии. Весной футболист подарил девушке машину, а потом ушел из семьи. После расторжения контракта со «Спартаком» Луис вернулся на родину и увез русскую подругу с собой. Сейчас она живет в бразильском городе Сан-Паулу, где ее любимый играет за местный клуб. Судя по фото в «Интаграме», пара полностью счастлива.

dorozhko Карельская красавица увела бразильского футбоиста у жены и теперь постит счастливые фото

ИСТОЧНИК KP.RU