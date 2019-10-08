2019-10-08T18:09:21+03:00
Спорт

Карельская красавица вышла замуж за футболиста и постит фото из Бразилии

Ради русской Кати экс-спартаковец Луис Адриано бросил жену и троих детей
Петр КИБЕР
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Уроженка Петрозаводска Екатерина Дорожко счастлива с Луисом Адриано. Его жена с тремя детьми - не очень.Уроженка Петрозаводска Екатерина Дорожко счастлива с Луисом Адриано. Его жена с тремя детьми - не очень.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Русские женщины - самые красивые в мире. И хоть белоруски и украинки с этим могут поспорить, но все они славянки. Перед их очарованием не может устоять никто. Даже горячий бразилец. Даже если он женат и имеет трех детей. Именно это случилось с экс-игроком московского «Спартака» Луисом Адриано, который влюбился в красотку из Карелии, увез ее с собой на родину. Теперь девушка постит красочные фото из страны, где «много-много диких обезьян».

- Какой счастливый день! Теперь у нас есть собачка, а о ней я мечтала всю жизнь! Спасибо, моя любовь, - написала в одном из последних сообщений в «Инстаграме» карельская красавица.

Напомним, что бывший нападающий столичного «Спартака» познакомился с уроженкой Петрозаводска Екатериной Дорожко в Москве. До этого примерный семьянин шесть лет играл за донецкий «Шахтер», но в январе 2019 года отношения Луиса Адриано с супругой (у них трое общих детей) дали трещину. Причиной стала роковая красотка из Карелии. Весной футболист подарил девушке машину, а потом ушел из семьи. После расторжения контракта со «Спартаком» Луис вернулся на родину и увез русскую подругу с собой. Сейчас она живет в бразильском городе Сан-Паулу, где ее любимый играет за местный клуб. Судя по фото в «Интаграме», пара полностью счастлива.

dorozhkodorozhko
Карельская красавица увела бразильского футбоиста у жены и теперь постит счастливые фото
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ИСТОЧНИК KP.RU

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