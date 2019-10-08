Жители Петербурга делают селфи с огромной головой на фоне Эрмитажа

СЕГОДНЯ 18:46 2019-10-08T18:46:38+03:00

Объект искусства уже стал центром внимания посетителей музея и зоной для селфи

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Во дворе Эрмитажа сегодня, 8 октября, появилась необычная чугунная скульптура большой головы. Она уже стала центром внимания и зоной для селфи жителей и гостей Санкт-Петербурга. «Большая голова» создана испанским художником Жауме Пленса и носит название «Карлота».

Особенность скульптуры в оптическом обмане зрителя. Она сконструирована так, что её пропорции кажутся правильными, а сама она – объёмной. Хотя, чем ближе зритель подходит, тем очевиднее становится искаженность и вытянутость фигуры.

- Пленса изображает свою модель с закрытыми глазами, словно призывая смотрящего на мгновение закрыть глаза, погрузиться в себя и подумать о своем обманутом зрении. По его мнению, скульптура «Карлота» символизирует человеческие мечты, которые становятся видимыми и осязаемыми, когда люди закрывают глаза, - комментируют в пресс-службе Эрмитажа.

Объект искусства стал центром внимания посетителей музея и зоной для селфи.Фото: Олег ЗОЛОТО

Скульптура простоит во дворе Большого зимнего дворца полгода. Уточняется, что ее поставили в рамках музейного проекта «Эрмитаж 20/21», призванного собирать, выставлять и изучать искусство XX-XXI веков.

ИСТОЧНИК KP.RU