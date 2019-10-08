2019-10-08T19:38:56+03:00
Общество

Полезное приложение по вызову спасателей-добровольцев заработало в Петербурге

Приложение уже установили более 7,5 тысяч петербуржцев, в числе спасателей около 200 человек [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Приложение хорошо зарекомендовало себя в тестовом режиме. Фото: "Спасатель.Рядом"Приложение хорошо зарекомендовало себя в тестовом режиме. Фото: "Спасатель.Рядом"
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В Санкт-Петербурге заработало уникальное приложение «Спасатель. Рядом». С помощью него можно вызвать добровольцев, которые окажут пострадавшему человеку первую помощь. Приложение около года «обкатывали» в тестовом режиме. Сейчас оно доступно для всех петербуржцев – его можно бесплатно скачать на Google Play или App Store.

Интерфейс приложения прост. Фото: dobro.live

Интерфейс приложения прост. Фото: dobro.live

Нажав на специальную яркую красную кнопку в приложении, можно вызвать к себе ближайшего спасателя. По мнению волонтеров, с оказанием первой помощи не стоить медлить, ведь неизвестно, когда к пострадавшему смогут приехать врачи. При этом они уточняют, что медиков все равно следует вызывать, а добровольцев использовать как быструю подмогу. Разработчики приложения из объединения волонтеров-спасателей «Экстремум» из Петербурга уверяют, что в штат добровольцев кого попало не возьмут.

- Сегодня по всей России работают девять учебных центров. В них все желающие могут пройти обучение и стать спасателями-добровольцами. Количество аттестованных выпускников растет, а это значит, что увеличиваются и шансы на оперативное оказание первой помощи, - передает слова сотрудника «Экстремума» пресс-служба «Открытых НКО».

Добавим, что при вызове спасателя-добровольца можно уточнить, что именно произошло: сердечный приступ, ДТП, травма руки или ноги и т.д. Заранее включенная геолокация на смартфоне позволит быстро определить место, где находиться потерпевший. Сейчас инновационное приложение установили более 7,5 тысяч жителей Петербурга. В ряду добровольцев-спасателей пока значатся около 200 человек.

Проект "Спасатель Рядом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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