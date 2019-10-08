Неувядаемый Жирков обошел Дзюбу и стал лучшим игроком «Зенита» в сентябре

СЕГОДНЯ 20:08 2019-10-08T20:09:52+03:00

Несмотря на 36-летний возраст, Жирков даст фору всем молодым и дерзким партнерам по команде. Фото: ФК "Зенит"

Изменить размер текста: A A

По итогам первого месяца осени полузащитник Юрий Жирков стал лучшим игроком «Зенита». Универсальный полузащитник восхитил болельщиков сине-бело-голубых. Жирков набрал 35% голосов респондентов, обойдя Артема Дзюбу с 28% и Себастьяна Дриусси с 10%. Напомним, в сентябре Юрий провел четыре матча, в которых забил победный гол «Спартаку» в гостях и отдал результативную передачу в матче с тульским «Арсеналом».

- Никакого секрета нет. Я же не великий Роналдиньо. Уже сам запутался, на какой позиции удобнее играть, - признался Жирков пресс-службе «Зенита».

Артем Дзюба, который был лучшим игроком июля и августа, очень тепло отозвался о своем партнере по команде.

- Жирков - наш друид любимый. Он неувядаемый. У него такой класс, он очень сильный футболист. К сожалению, мы недооцениваем многих наших ребят, - передает слова Артема официальный сайт клуба.

Принять участие в выборе лучшего игрока месяца можно в официальном сообществе «Зенита» в соцсети «Вконтакте». Добавим, что и Жирков и Дзюба вызваны в сборную России по футболу на матчи с Шотландией и Кипром в рамках отбора на Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU