Мюзикл выпускницы СПбГИКиТ получил награду в Каннах

СЕГОДНЯ 20:42 2019-10-08T20:42:51+03:00

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Выпускница СПбГИКиТ получила награду за свой фильм на международном фестивале Cannes Corporate Media & TV Awards. Молодой режиссер Алена Михайлина выиграла «Серебряного дельфина» в номинации «Лучшее в корпоративных медиа и телевидении года». Девушка сняла юмористический мюзикл «Око за окна». Неординарный подход и профессиональную съемку по достоинству оценило жюри. Тема фильма смешная, но не менее остросоциальная – решение открыть или закрыть окно в ситуациях, когда одному человеку жарко, а другому постоянно дует.

- Награды получать приятно, но на самом деле, счастье - это делать то, что любишь, работать, общаться на площадке, находить новые идеи. А награды это приятный бонус и хорошее доказательство того, что ты сделал качественную, интересную, возможно уникальную работу, подтверждение твоего профессионализма, который позволит тебе искать новые пути, - передает слова Алены пресс-служба СПбГИКиТ.

Добавим, что в группу экспертов фестиваля входят лауреаты наград «Оскар» и «Эмми», специалисты в сфере рекламы, PR и маркетинга. Так что победить там – значит войти в историю престижной премии и список гордости родного петербургского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU