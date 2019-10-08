Взрыв электросамоката выбил окна из квартиры многоэтажки в Металлострое
8 октября около 5 вечера в доме №9 на улице Полевой в Колпинском районе взорвался электросамокат. Резкий хлопок очень напугал жителей многоэтажки, которые начали думать о взрыве газа. По сообщениям очевидцев в паблике «Вечерний Металлострой», окна квартиры вынесло во двор вместе с рамами. Пострадали несколько припаркованных автомобилей. Куча опасных осколков стекла лежали на асфальте. Оказалось, что за взрывом последовал пожар. Благо спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь.
- В жилом доме в однокомнатной квартире произошла разгерметизация аккумулятора электрического самоката с последующим горением обстановки на площади 2 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу.
Сведения о пострадавших людях пока уточняются. Известно, что на месте работали врачи скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU