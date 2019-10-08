Смольный открыл петербуржцам доступ к важной информации о ЖКХ

8 Окт. 22:15 2019-10-08T22:15:28+03:00

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С 8 октября социально значимая информация о жилищно-коммунальном хозяйстве Санкт-Петербурга стала доступной для горожан. Эта новость появилась на официальном сайте администрации Северной столицы. Всей необходимой информацией о системе ЖКХ будут открыто делиться отовсюду: из Государственной жилищной инспекции, жилкома, комитета по тарифам, комитета по энергетике и инженерному обеспечению, Госстройнадзора Санкт-Петербурга, комитета по благоустройству, комитета имущественных отношений, а также из администрации районов города.

- Федеральным законодательством предусмотрено обеспечение доступа для граждан, органов власти и организаций к социально значимой информации о жилищно-коммунальном хозяйстве города посредством ГИС ЖКХ, - рассказывает о нововведении пресс-служба Смольного.

Добавим, что портал ГИС ЖКХ создавался как полноценный централизованный информационный ресурс. По мнению чиновников, это лучше и удобнее, чем искать различные сведения с многочисленных разрозненных сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU