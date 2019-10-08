2019-10-08T22:44:35+03:00
Общество

Вокруг токсичного полигона «Красный бор» могут возвести защитную бетонную стену

Проектом создания масштабной завесы занимается петербургский «Водоканал»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Идею возведения стены обсудили в Смольном. Фото: gov.spb.ruИдею возведения стены обсудили в Смольном. Фото: gov.spb.ru
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Армированная бетонная стена защитит экологию Петербурга от загрязняющих веществ скандального мусорного полигона «Красный бор». Проектом по созданию мощной противофильтрационной завесы занимаются в «Водоканале», о чем сотрудники организации рассказали в Смольном.

- Завеса представляет собой бетонную армированную стену, которая будет находиться по периметру полигона длиной в 3,5 км. Глубина составит около 8-10 метров. Стена углубится в естественные кембрийские глины и позволит перекрыть пути возможного выхода загрязняющих веществ в случае аварийных ситуаций, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

В Смольном добавили, что целесообразность возведения стены оценит ФГУП «РосРАО». Напомним, сейчас в Петербурге продолжаются необходимые мероприятия по передаче полигона «Красный Бор» в федеральную собственность для ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках федерального проекта «Чистая страна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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