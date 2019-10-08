Вокруг токсичного полигона «Красный бор» могут возвести защитную бетонную стену
Армированная бетонная стена защитит экологию Петербурга от загрязняющих веществ скандального мусорного полигона «Красный бор». Проектом по созданию мощной противофильтрационной завесы занимаются в «Водоканале», о чем сотрудники организации рассказали в Смольном.
- Завеса представляет собой бетонную армированную стену, которая будет находиться по периметру полигона длиной в 3,5 км. Глубина составит около 8-10 метров. Стена углубится в естественные кембрийские глины и позволит перекрыть пути возможного выхода загрязняющих веществ в случае аварийных ситуаций, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.
В Смольном добавили, что целесообразность возведения стены оценит ФГУП «РосРАО». Напомним, сейчас в Петербурге продолжаются необходимые мероприятия по передаче полигона «Красный Бор» в федеральную собственность для ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках федерального проекта «Чистая страна».
ИСТОЧНИК KP.RU