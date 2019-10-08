Дзюба покорил сердца фанатов милой фотосессией с малышкой-болельщицей

8 Окт. 23:57 2019-10-08T23:58:25+03:00

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Артем Дзюба вновь покорил сердца своих фанатов. На этот раз нападающий «Зенита» и капитан сборной России превратил заурядную фотосессию с болельщиками в милое живое общение.

Сейчас игрок находится на сборах в Новогорске и готовится к матчам против Шотландии и Кипра. Многие болельщики специально пришли на тренировку, чтобы сфотографироваться с Дзюбой. Игрока тут же обступили юные поклонники, но особенно футболисту понравилась малютка-девочка. Он назвал ее маленькой принцессой и принялся мило кружиться с ребенком.

- Покачал ее, чтоб подружится с ней! Смотри на фотоаппарат, сейчас птичка вылетит. Какая красавица ты! К маме пойдем? Не пойдем, все, забираю тебя! – говорит Артем на видеозаписи фрагмента фотосессии в своем Instagram.

Мама девочки призналась, что пристально следила с малышкой за Дзюбой во время ЧМ-2018. Фото: РФС ТВ

Пользователи соцсетей не скупились на доброжелательные комментарии в сторону нападающего. Они отметили, что сборная России меняется в лучшую сторону благодаря ее капитану.

- Боже мой, какой же Артем все-таки классный. Смотрела это видео и улыбка не сходила с лица!

- Дзюба ни одному болельщику не отказал. Капитан и человек!

- Дзюбинатор добрейшей души человек. От него исходит только положительная энергетика. Даже с младенцем общий язык нашел!

ИСТОЧНИК KP.RU