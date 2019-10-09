Нелегального продавца психотропных таблеток в Выборгском районе будут судить

СЕГОДНЯ 00:26 2019-10-09T00:26:24+03:00

"У меня можно без рецепта!" - завлекал к себе горожан предприимчивый петербуржец. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Прокуратура Выборгского района утвердила свой обвинительный акт в отношении мужчины, которого подозревают в нелегальном сбыте сильнодействующих таблеток. По версии органов, предприимчивый петербуржец решил заработать на перепродаже препаратов, которые можно получить в аптеках только по рецепту от врача.

- 40-летний злоумышленник незаконно добывал рецепты на сильнодействующие лекарства, относящиеся к психотропным опиоидным анальгетикам. Затем он спокойно шел в аптеки района и закупался там таблетками, а затем перепродавал их всем желающим, коих было не мало, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

На мужчину завели уголовное дело по части 1-й статьи 234 УК РФ «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Добавим, что обвиняемый может сесть за решетку на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU