Нелегального продавца психотропных таблеток в Выборгском районе будут судить
Прокуратура Выборгского района утвердила свой обвинительный акт в отношении мужчины, которого подозревают в нелегальном сбыте сильнодействующих таблеток. По версии органов, предприимчивый петербуржец решил заработать на перепродаже препаратов, которые можно получить в аптеках только по рецепту от врача.
- 40-летний злоумышленник незаконно добывал рецепты на сильнодействующие лекарства, относящиеся к психотропным опиоидным анальгетикам. Затем он спокойно шел в аптеки района и закупался там таблетками, а затем перепродавал их всем желающим, коих было не мало, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
На мужчину завели уголовное дело по части 1-й статьи 234 УК РФ «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Добавим, что обвиняемый может сесть за решетку на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU