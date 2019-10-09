Десятки петербуржцев остались без отдыха из-за закрытия турагентства «Феном Тур»

СЕГОДНЯ 01:13 2019-10-09T01:13:16+03:00

Потерпевшие считают, что директор турагентства сбежал с деньгами и кинул и клиентов и своих менеджеров. Фото: vk.com/turistprav

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В Петербурге внезапно закрылись 9 офисов турагентства «Феном Тур». Об этом сообщает паблик «Турист ПРАВ!» в соцсети Вконтакте и десятки потерпевших в комментариях. По словам обманутых людей, в настоящее время офисы агентства закрыты, телефоны не отвечают, а найти пропавшее руководство нереально.

- Я покупала дорогостоящую путевку у станции метро «Звездная» в офисе турагентства на Пулковской, 10. Внесла 100% оплату. Сейчас туроператор ответил, что бронирование на путешествие было, но деньги они не получали. В итоге заявку аннулировали. А это, между прочим, 400 тысяч! - пишет одна из потерпевших в соцсетях.

Объявления на закрытых офисах советуют обращаться в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями либо в полицию. Добавим, что турагентство также исчезло из интернета. Сейчас у «Феном Тур» не работает сайт и пропали группы в соцсетях. Некоторые потерпевшие утверждают, что говорили с менеджерами агентства, которые остались без работы и зарплат. По их словам, директор просто-напросто сбежал с деньгами в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU