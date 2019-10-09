2019-10-09T01:45:44+03:00
Общество

Умер Юрий Митюрев – бывший главный архитектор Петербурга

Он был главным зодчим города с 2008 по 2013 год и защищал исторический центр от хаотичной застройки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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«Заслуженный архитектор РФ» скончался на 71-м году жизни. Фото: karpovka.com«Заслуженный архитектор РФ» скончался на 71-м году жизни. Фото: karpovka.com
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8 октября 2019 года умер Юрий Константинович Митюрев – главный архитектор Санкт-Петербурга с 2008-го по 2013-й год. Зодчему было 70 лет, причины его смерти не называются. В комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга опубликовали некролог в память о Митюреве.

- Его жизнь – образец служения одному делу, поступательное развитие талантливого и самобытного петербургского архитектора. Им были спроектированы десятки зданий, в которых сегодня проживают сотни тысяч горожан – это, наверное, лучшая память для любого зодчего, - говорится на сайте Правительства Санкт-Петербурга.

Именно при Юрии Митюреве началась активная борьба с бесконтрольной и хаотичной застройкой города. Более того, зодчий поучаствовал в принятии первого архитектурно-художественного регламента Санкт-Петербурга, который защитил исторический центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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