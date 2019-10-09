На Мытнинской улице ночью взорвался и вспыхнул газопровод
Громкий хлопок и огромный факел, взметнувшийся в небо, разбудил уже успевших лечь спать жителей Центрального района Петербурга. Это у дома 32 по Мытнинской улице вспыхнул газопровод. Причиной стали строительные ремонтные работы.
- 9 октября в 00:33 поступило сообщение о происшествии: на ранее ремонтируемом участке газопровода диаметром 219 миллиметров, рядом с жилым домом происходило факельное горение, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.
На место срочно прибыли 7 пожарных расчетов в составе 40 человек. Подойти близко к источнику огня было невозможно, поэтому спасатели заливали пламя из брандспойтов. А сами горе-ремонтники и устроившие пожал, пытались засыпать воронку песком, но безуспешно.
- Я из окон снимал. Началось на самом деле неожиданно. Эти деятели там уже дней 10 что-то копают на улице и днем и ночью, практически без перерывов. Как вспыхнуло - жар стоял даже за десятки метров, - пишут местные жители в соцсетях.
Но через некоторое время с огнем удалось справиться.
- В 1:34 сотрудники «Петербурггаза» установили хомут на магистраль, работы окончены, - сообщили в МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Позднее в пресс-службе «Петербурггаза» опровергли факт взыва и прислали свой комментарий:
- Было зафиксировано возгорание в шурфе при производстве работ, которое оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. На газоснабжении потребителей инцидент не отразился, причины произошедшего устанавливаются.
На Мытнинской улице в Петербурге взорвался и вспыхнул газопровод.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU