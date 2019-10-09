2019-10-09T09:21:28+03:00
Происшествия

На Мытнинской улице ночью взорвался и вспыхнул газопровод

ЧП произошло при ремонтных работах [видео]
Петр КИБЕР
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На Мытнинской улице при ремонте вспыхнул газопровод. Фото: vk.com/spb_todayНа Мытнинской улице при ремонте вспыхнул газопровод. Фото: vk.com/spb_today
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Громкий хлопок и огромный факел, взметнувшийся в небо, разбудил уже успевших лечь спать жителей Центрального района Петербурга. Это у дома 32 по Мытнинской улице вспыхнул газопровод. Причиной стали строительные ремонтные работы.

- 9 октября в 00:33 поступило сообщение о происшествии: на ранее ремонтируемом участке газопровода диаметром 219 миллиметров, рядом с жилым домом происходило факельное горение, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.

На место срочно прибыли 7 пожарных расчетов в составе 40 человек. Подойти близко к источнику огня было невозможно, поэтому спасатели заливали пламя из брандспойтов. А сами горе-ремонтники и устроившие пожал, пытались засыпать воронку песком, но безуспешно.

- Я из окон снимал. Началось на самом деле неожиданно. Эти деятели там уже дней 10 что-то копают на улице и днем и ночью, практически без перерывов. Как вспыхнуло - жар стоял даже за десятки метров, - пишут местные жители в соцсетях.

Но через некоторое время с огнем удалось справиться.

- В 1:34 сотрудники «Петербурггаза» установили хомут на магистраль, работы окончены, - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Позднее в пресс-службе «Петербурггаза» опровергли факт взыва и прислали свой комментарий:

- Было зафиксировано возгорание в шурфе при производстве работ, которое оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. На газоснабжении потребителей инцидент не отразился, причины произошедшего устанавливаются.

На Мытнинской улице в Петербурге взорвался и вспыхнул газопровод.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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