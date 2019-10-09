2019-10-09T08:43:19+03:00
Происшествия

На Обводном канале семью спасли из горевшей ночью коммуналки

Огонь уничтожил одну из комнат, коридор и перекинулся на верхний этаж [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Обводном канале ночью горели две коммунальные квартиры Фото: vk.com/spb_todayНа Обводном канале ночью горели две коммунальные квартиры Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Серьезный пожар пришлось тушить ночью 9 октября сотрудникам петербургского МЧС. Около 3:30 из вызвали жильцы дома 156 на Обводном канале. Здесь на четвертом этаже пятиэтажки горела коммунальная коммуналка. Еще до прибытия пожарных огонь успел перекинуться выше.

- В коммунальной квартире площадью 120 квадратных метров, горела комната и коридор. На 5 этаже в квартире выгорел балкон по всей площади и часть комнаты, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Очевидцы сообщают, что огонь вспыхнул на четвертом этаже в комнате, а потом перешел на балкон, с которого пламя перебралось выше. При этом спасателям пришлось срочно выводить многочисленных жильцов коммуналки.

- Огромная благодарность пожарным что вывели мою семью и спасли квартиру от возгорания, - пишет в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» один из местных жителей.

В 4:31 огонь был ликвидирован. По предварительным данным на пожаре пострадали два человека.

На Обводном канале в Петербурге горела коммунальная квартира.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бог тебя накажет: Мать-одиночка прокляла петербуржца, пожаловавшегося на нее в ГИБДД
Петербургский «карлсон» украл с чердака одежду, обувь и канистру масла, но попался
Детям до 14 могут запретить посещать экстремальные квесты в Петербурге
Полиция Петербурга разыскивает ярко-рыжую школьницу в оранжевом полушубке
Пятеро парней украли суши из магазина на проспекте Руставели
Зависимого мужчину задержали за курение в туалете самолета, летящего в Петербург
Китайского туриста насмерть сбили на канале Грибоедова
На Комендантском проспекте мигрант зарезал одного и ранил другого петербуржца
Грузовик Почты России застрял под мостом на Южном шоссе
На Мытнинской улице ночью взорвался и вспыхнул газопровод
Умер Юрий Митюрев – бывший главный архитектор Петербурга
Десятки петербуржцев остались без отдыха из-за закрытия турагентства «Феном Тур»
Нелегального продавца психотропных таблеток в Выборгском районе будут судить
Дзюба покорил сердца фанатов милой фотосессией с малышкой-болельщицей
ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Ленобласти, в котором грузовик смял иномарку
Вокруг токсичного полигона «Красный бор» могут возвести защитную бетонную стену
Смольный открыл петербуржцам доступ к важной информации о ЖКХ