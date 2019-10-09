На Обводном канале семью спасли из горевшей ночью коммуналки

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-09T08:43:19+03:00

На Обводном канале ночью горели две коммунальные квартиры Фото: vk.com/spb_today

Огонь уничтожил одну из комнат, коридор и перекинулся на верхний этаж [видео]

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Серьезный пожар пришлось тушить ночью 9 октября сотрудникам петербургского МЧС. Около 3:30 из вызвали жильцы дома 156 на Обводном канале. Здесь на четвертом этаже пятиэтажки горела коммунальная коммуналка. Еще до прибытия пожарных огонь успел перекинуться выше.

- В коммунальной квартире площадью 120 квадратных метров, горела комната и коридор. На 5 этаже в квартире выгорел балкон по всей площади и часть комнаты, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Очевидцы сообщают, что огонь вспыхнул на четвертом этаже в комнате, а потом перешел на балкон, с которого пламя перебралось выше. При этом спасателям пришлось срочно выводить многочисленных жильцов коммуналки.

- Огромная благодарность пожарным что вывели мою семью и спасли квартиру от возгорания, - пишет в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» один из местных жителей.

В 4:31 огонь был ликвидирован. По предварительным данным на пожаре пострадали два человека.

На Обводном канале в Петербурге горела коммунальная квартира.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU